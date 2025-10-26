Neçirvan Barzani: KDP harap olmuş bir ülkeyi bölgenin en müreffeh ülkesine dönüştürdü

4 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkanı Neçirvan Barzani, KDP’nin daha müreffeh, daha gelişmiş ve daha medeni bir Kürdistan inşa etme konusunda kararlı olduğunu belirtirken, “KDP, harap olmuş bir ülkeyi bölgenin en müreffeh ve gelişmiş ülkesine dönüştürdü.” dedi.

KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan partisinin Akre’deki seçim mitingine katıldı.

Anayasanın uygulanması ve Kürt haklarının ihlal edilmemesini isteyenlerin KDP’ye oy vermesi gerektiğini savunan Neçirvan Barzani, Ankre dahil tüm Irak’ın ilerlemesi ve gelişmesini istediklerini söyledi.

Neçirvan Barzani, “Anayasanın uygulanmamasının sadece Kürdistan'a değil tüm Irak'a zarar verdiğini bir kez daha vurguluyoruz, bu nedenle oylarınızla anayasanın bir kez daha ihlal edilmesine izin vermeyin.” diye konuştu.

KDP’nin ülkeyi bölgenin en müreffeh yerlerinden birine dönüştürdüğünü bildiren Neçirvan Barzani, “KDP, istikrarsız bir bölgedeki harap olmuş bir ülkeyi bölgenin en müreffeh yerlerinden birine dönüştürdü. KDP, Kürdistan'da demokrasinin ve medeni bir toplumun temellerini attı. KDP, Kürdistan'ı bir iletişim ağı aracılığıyla bölgeye ve dünyanın geri kalanına bağladı.” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, KDP’nin hayalinin daha müreffeh, daha gelişmiş ve daha medeni bir Kürdistan olduğunu ve bunu gerçekleştirme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.