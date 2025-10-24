Turizm Kurulu Sözcüsü: Kürdistan Bölgesi'ndeki turizm projeleri 20 bin kişiye istihdam sağladı

40 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Turizm Kurulu Sözcüsü İbrahim Abdulmecid, dokuzuncu kabinenin planları çerçevesinde Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret eden turist sayısının arttığını söyledi.

Turizm Kurulu Sözcüsü İbrahim Abdulmecid, 24 Ekim Cuma günü, Kurdistan24'e verdiği demeçte, Kürdistan Bölgesi'nin turizm sektörünün çok geliştiğini belirterek, dokuzuncu kabinenin gelir kaynaklarını canlandırma ve çeşitlendirme stratejisi sayesinde yabancı turistler başta olmak üzere bölgeyi ziaret eden turist sayısının önemli ölçüde arttığını kaydetti.

Son beş yılda, Kürdistan Bölgesi genelinde 7,5 milyar doları aşan maliyetle 80 stratejik turizm projesinin yanı sıra 700'den fazla yol projesinin hayata geçirildiği bilgisini veren Abdulmecid,

Kürdistan Bölgesi'nde 482 otel, 282 motel, yaklaşık 1000 restoran, 44 turizm tesisi ve yaklaşık 700 turizm şirketinin bulunduğunu belirten Turizm Kurulu Sözcüsü, turizm sektöründe 20 binden fazla kişinin çalıştığını, bunların yüzde 80'inden fazlasının Kürdistan Bölgesi vatandaşlarından oluştuğunu sözlerine ekledi.