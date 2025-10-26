Komisyon: Kampanya başladığından bu yana 540 ihlal kaydedildi

2 saat önce

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, şu ana kadar 540 ihlalin kaydedildiğini söyledi.

Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 26 Ekim Pazar günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar alt komiteler aracılığıyla merkez komiteye ulaşan ihlal sayısı 540." dedi.

"Oylama süreci tamamlandıktan sonra adaylara, posterlerini ve fotoğraflarını sokaklardan ve kamusal alanlardan kaldırmaları için bir ay süre tanınıyor." diyen Galayi, aksi takdirde Komisyonun bu görevi üstleneceğini ve masraflarının adaylardan alınacağını ifade etti.

Komisyona göre Parlamento seçimlerinden 837 aday uzaklaştırıldı.

Irak Parlamento seçimleri için seçim kampanyası Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla 3 Ekim 2025’te gece saat 12.00’de başlamıştı.

Söz konusu seçimlerin 11 Kasım 2025’te Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu gözetiminde gerçekleştirilmesi planlanıyor.