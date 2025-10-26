ABD'ye ait helikopter ve savaş uçağı Güney Çin Denizi’ne düştü

1 saat önce

USS Nimitz uçak gemisinden kalkan bir MH-60R Sea Hawk helikopteri ile F/A-18 Super Hornet savaş uçağının ayrı kazalar sonucu Güney Çin Denizi'ne düştüğü ve toplam 5 personelin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

ABD Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, dün (26 Ekim Pazar günü) nükleer güçle çalışan USS Nimitz uçak gemisinden "rutin görev" için kalkan MH-60R Sea Hawk tipi bir helikopter ile F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağının yaklaşık yarım saat ara ile Güney Çin Denizi’ne düştüğü belirtildi.

Yerel saatle 14:45 ila 15:15 sıralarında meydana gelen kazalarına ardından, fırlatma koltuğuyla uçaktan atlayan 2 pilot ve helikopterde bulunan 3 mürettebatın denizden sağ olarak kurtarıldığı açıklandı.

Kurtarılan personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazaların nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.