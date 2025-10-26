Göç Bakanlığı: Hol Kampı’ndan bugüne kadar 19 bin kişi Irak’a geri getirildi

1 saat önce

Irak Göç ve Mülteciler Bakanlığı, bugüne kadar Hol Kampı'ndan 19 bin Iraklıyı ülkeye geri getirdi.

Bakanlık, aralarında kadınların, çocukların, gençlerin ve yaşlıların da bulunduğu geri dönenlerin, topluma yeniden entegrasyona hazırlanmaları için kapsamlı bir rehabilitasyon programının parçası olduklarını ve bulundukları bölgelerdeki sakinlerle herhangi bir gerginliğin yaşanmasını önleyebildiklerini belirtti.

Bakanlık Sözcüsü Ali Abbas, ailelerin geri dönüş sürecinin Irak Hükümetinin talimatıyla 2021'den bu yana başladığını söyledi.

Abbas, "Bu adım, Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyon içinde atıldı." dedi.

Geri dönenlerin geniş bir güvenlik kontrolünün ardından Amal Merkezine nakledildiğini belirten Abbas, "Bu merkezde, her yaş grubu (çocuklar, gençler, kadınlar) için özel rehabilitasyon programları uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

Psikolojik uzmanlardan ve eğitimli güvenlik görevlilerinden oluşan bir ekibin, geri dönenlerin entelektüel ve psikolojik hazırlıklarını denetlediğini aktaran, Ali Abbas, "Bu sürecin başarısının en belirgin noktalarından biri, geri dönenler ile bölge halkı arasında herhangi bir çatışma ve gerginliğin yaşanmaması olmuştur. Bu, ulusal uzlaşma programlarıyla sağlanmıştır." diye konuştu.

Hol Kampı, 1991 yılı başında Körfez Savaşı sırasında Birleşmiş Milletler tarafından Hol kasabasının güney eteklerinde inşa edildi. 2003 Irak savaşı sırasında da mültecilere barınak görevi gördü. 2014 yılında DAİŞ'e karşı mücadele sürecinde DAİŞ’li aileler, Hol Kampı’na yerleştirildi. Hol, Rojava ve Suriye’nin en büyük mülteci kampı olarak biliniyor.​