Brüksel'de bir kadın, 30 yıllık kütüphanesini Kürdistan Diasporası Merkezine bağışladı

2 saat önce

30 yılı aşkın süredir Kürt davası için mücadele eden Perwin Cemil Paşa, Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen özel bir törenle onurlandırıldı.

Törende, Belçika'daki Kürt Evi'nin kurucusu Peter Gerrits'in eşi Perwin Cemil Paşa, onlarca yıllık kişisel kütüphanesini Brüksel'deki Kürdistan Diasporası Merkezine bağışladı.

Kurdistan24'e konuşan Perwin Cemil Paşa, "Buraya geldiğim için çok mutluyum ve kitaplarımın Kürt davasının başarısı için kullanılacağı için mutluyum." dedi.

Paşa, kütüphanesinde, yıllar içinde topladığı sosyal, politik ve Kürt kültürü gibi çeşitli konuların yer aldığını sözlerine ekledi.

Kürdistan Diasporası Merkezi Sorumlusu Mustafa Şakir ise bu bağışı büyük bir sorumluluk olarak nitelendirerek, "Bu, büyük bir güvenilirlik ve ağır bir sorumluluk." ifadesini kullandı.

Perwin Cemil Paşa'nın yolunu devam ettireceklerine ve kütüphaneyi tüm güçleriyle koruyacaklarına söz veren Mustafa Şakir, "Onun yolunu sürdüreceğimize söz veriyoruz. Kütüphane güvenilir ellerde ve Kürtler, Kürdistanlılar ve yabancıların hizmetine sunacağız." diye konuştu.