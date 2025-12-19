Ahmed Şaraa’dan yaptırımların kaldırılmasına destek veren ülkelere teşekkür

1 saat önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Sezar Yaptırımları'nın nihai olarak kaldırılmasının ardından Suriye halkını tebrik ederek, bu sürece destek veren Türkiye, ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a şükranlarını sundu.

Şaraa, X platformundaki hesabından yaptığı ilk paylaşımda, “yaptırımların başladığı ilk günden itibaren sabırla direnen Suriye halkını” kutladı.

Suriye devriminde fedakarlık gösterenleri anan Şara, "Denizde boğulanlara, kimyasal silahlarla nefesi kesilenlere, yerinden edilenlere ve sabırla direnen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Şaraa, ABD Başkanı Donald Trump'a, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Devrim süresince Suriye halkına destek veren Arap, İslam ve Avrupa ülkelerine de şükranlarını sunan Şaraa, "Aziz Suriye halkı, bugün sizin gününüzdür. Çile dönemi geride kaldı. El ele vererek, bu vatanı en yüce mertebelere taşıyana dek birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye yaptırımlarının kaldırılmasını da kapsayan 901 milyar dolarlık 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) imzalamıştı.