HÜDA PAR Genel Başkanı: Kürt meselesi ile PKK sorunu birbirinden ayrılmalı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürtçenin resmi dil olarak tanınmasının devleti zayıflatmayacağını belirtirken, Kürt Dil Platformu, Kürt dilinin karşı karşıya olduğu engellere dikkat çekerek durumun endişe verici olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kurdistan24’e konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye’de Kürtçenin resmiyet kazanmasının devlete yönelik bir tehdit oluşturmayacağını belirtti.

"Kürt meselesi ile PKK sorunu ayrıdır"

Ülkedeki barış sürecinin ilerletilmesi adına Meclise özel bir rapor sunacaklarını kaydeden Yapıcıoğlu, PKK sorunu ile Kürt meselesinin birbirinden farklı iki konu olduğunu ve bu iki konunun birbirinden ayırt edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ciziri: Türkiye’de Kürtçeye karşı korku var

Kürt Dil Platformu Sözcüsü Şerefxan Ciziri ise Kurdistan24’e yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de Kürt dilinin önünde ciddi engeller bulunduğunu ve çözüm noktasında herhangi bir somut adım atılmadığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi’ni örnek gösteren Ciziri, "Orada Kürtçe hayatın her alanında kullanılıyor ve bu durum herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Ancak Türkiye’de Kürt diline karşı halen bir korku hakim." dedi.

HÜDA PAR’ın ısrarı sürüyor

HÜDA PAR Genel Başkanı'nın bu açıklamaları, partisinin daha önce defalarca dile getirdiği "Kürtçe resmi dil olsun" talebiyle örtüşüyor. Şubat 2025’te HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı, Kürtçenin resmi dil statüsü kazanmaması halinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Parti ayrıca, ailelerin çocuklarını okullardaki seçmeli Kürtçe derslerine yönlendirmesi için sık sık etkinlik ve kampanyalar düzenliyor.

Anayasal engel ve tartışmalar

Kürtçe meselesi Türkiye’nin en hassas konularından biri olmaya devam ediyor. 1982 Anayasası'nın değiştirilemez maddeleri arasında yer alan 3. maddeye göre Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. 2012 yılından bu yana ortaokullarda (5-8. sınıflar) Kürtçe seçmeli ders olarak okutulsa da dil bilimciler ve aktivistler bu adımı yetersiz buluyor ve dilin hala tehdit altında olduğunu savunuyor.

Kuzey Kürdistan’daki (Bakur) çeşitli siyasi partiler ve aydınların oluşturduğu bir ittifak olan Kürt Dil Platformu, temel hedef olarak Kürtçenin anayasal güvence altına alınmasını ve resmi dil statüsü kazanmasını savunuyor.

Yeni çözüm süreci umutları

Türkiye'de yıllardır askıda olan çözüm süreci de son dönemde yeniden hareketlendi. Abdullah Öcalan’ın Şubat 2025’teki çağrısının ardından, PKK temmuz ayında 30 kişilik bir grubun silah bıraktığını duyurmuştu.

Bu gelişmeler ışığında, Ağustos 2025’te Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) süreci izlemek üzere "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" kuruldu. Söz konusu komisyonun çalışmaları ve tarafların girişimlerinin yasal ve anayasal reformları beraberinde getirmesi beklenirken, Kürtçe meselesi de çözümün temel taşlarından biri olarak öne çıkıyor.