DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek

25 dakika önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün Mecliste, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile bir araya gelecek.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu üyesi Faik Özgür Erol siyasi partilere gerçekleştirdikleri görüşmelerine AKP ile devam edecek.

Söz konusu görüşmesin bugün (20 Aralık 2025) TBMM’de saat 14.00'te gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Görüşmede, barış süreci ve bu konudaki son gelişmelerin ele alınacağı ön görülüyor.

İmralı Heyeti, bu görüşme sonrasında saat 16.00’da Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile Mecliste bir araya gelecek.

Ertelenen CHP görüşmesi ise 22 Aralık'ta saat 12.00'de yapılacak. Görüşme, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.