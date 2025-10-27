TFF: Aktif 152 hakemin bahis oynadığı tespit edildi

3 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aktif 152 hakemin bahis oynadığını tespit ettiklerini duyurdu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün (27 Ekim Pazartesi günü) düzenlenen basın toplantısında Türk futbolunun genel gidişatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan çalışma neticesinde, 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabına sahip olduğunu tespit ettiklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Bu arkadaşlarımızın 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını tespit ettik: Üst klasman 7, üst klasman yardımcı 15, klasman 36, klasman yardımcı 94 olmak üzere." dedi.

"Toplam 10 hakemin 10 bini aşkın kez bahis oynadığını, 1 hakemin 18 bini aşkın kez bahis oynadığını, 42 hakemin ayrı ayrı 1000 müsabakaya bahis oynadığını, bazılarının ise tek seferliğine maç oynadığı tespit edildiğini söyleyen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Disiplin kurulumuz bugünden itibaren gerekli işlemleri başlatacak, disiplin kuruluna sevkleri gerçekleştirilecek ve gereken cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım."