Mesrur ​​Barzani ve Rusya Büyükelçi Irak Parlamento seçimlerini görüştü

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Rusya'nın Irak Büyükelçisi Elbrus Kutrashev ile Irak Parlamento seçimleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Mesrur Barzani, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü, Rusya'nın Irak Büyükelçisi Kutrashev ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin de hazır bulunduğu görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki genel duruma ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Ayrıca görüşmede Irak Parlamento seçimleri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.