Amedspor başkanlığına Nahit Eren seçildi

5 saat önce

Amedspor Yüksek İstişare Kurulu tarafından tek aday olarak gösterilen Nahit Eren, delegelerin büyük çoğunluğunun oylarıyla kulübün 9. başkanı olarak seçilerek güven tazeledi.

Trendyol 1’inci Lig’de mücadele eden Amedspor, 9’uncu olağan kongresini gerçekleştirdi. Tek liste ile girilen seçimin kongresi, Amed'in Yenişehir ilçesinde bulunan ÇandAmed Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Oy birliğiyle Rojin Kabaiş'e atfedilen kongreye Amedspor yönetim kurulu üyeleri, siyasetçiler, kentteki sivil toplum örgütü temsilcileri ile taraftarlar katıldı.

Kongrede ilk olarak kulübün mali ve idari raporları sunuldu ve mevcut yönetim ibra edildi. Ardından yapılan seçimde tek liste ile yarışan Nahit Eren, kullanılan yaklaşık 400 delegenin oyuyla resmen başkanlık koltuğuna oturdu.

Nahit Eren, kongrenin ardından yaptığı ilk açıklamada kulübün hedefini, "Bu kentin tarihi ve kültürel dokusundan aldığımız güç ile bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte yöneterek başaracağız. Amedspor'un tek hedefi Süper Lig'dir!" sözleriyle net bir şekilde ortaya koydu.

Yeni yönetim kurulu listesinin de belli olduğu kongrede, Eren liderliğindeki ekip, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve sportif başarının artırılması için yeni bir yol haritası belirlediğini duyurdu.