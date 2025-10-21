Getafe stadının adının "Visit Kurdistan" olarak değiştirilmesi önerildi

Kürdistan'ın ismi tüm dünyaya duyurulacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin İspanya Temsilcisi Darewan Haci Hamid, İspanyol futbol kulübü Getafe ile yürütülen bir proje kapsamında Getafe stadına "Visit Kurdistan" adının verilmesi önerildiğini açıkladı.

Darewan Haci Hamid, 21 Ekim Salı günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, bu hafta bir dizi toplantısı düzenlediklerini ve Madrid'li spor kulübü Getafe'yi ziyaret ettiklerini, kulübün genel müdürü Alfonso Colcio tarafından karşılandıklarını söyledi.

Kürdistan Bölgesi ile Getafe arasında çeşitli ortak spor projelerinin hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varıldığını belirten Haci Hamid, "Kürdistan Bölgesi'ne spor alanında yatırım için yoğun çaba sarf ederek İspanyol spor kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardık." dedi.

Haci Hamid, Getafe FK Başkanı Alfonso Colcio ile yapılan görüşmede, stadyuma Visit Kurdistan isiminin verilmesi önerildiğine dikkat çekerek, başta Getafe olmak üzere birçok İspanyol kulübünün formasında Kürdistan Bölgesi isminin yer alması için de çalıştıklarını söyledi.