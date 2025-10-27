Kurtulmuş'tan PKK'nin çekilme kararına dair yorum: Yeni bir döneme gireceğiz

44 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nin Türkiye'den çekilme kararıyla ilgili, "Artık adece demokrasinin, fikirlerin konuşulduğu yeni bir döneme gireceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün (27 Ekim Pazartesi günü) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuşma yaptı.

Türkiye'nin artık terörü tamamen gündeminden çıkaracak yeni bir döneme girdiğini söyleyen Kurtulmuş, dünyada bazı ülkelerde terörün çözüm noktasına 5-6 senede gelindiğini vurgulayarak, Türkiye'de ise yalnızca 1 senede örgütün kendisini feshettiğini ve silahlarını bırakacağı sürece gelindiğini ifade etti.

Dün itibarıyla tarihi bir eşiğin geride bırakıldığını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örgüt tamamen Türkiye'nin sınırlarından çekileceğini ve bir daha Türkiye'de terör eylemi olmayacağını ilan etmiştir. Ümit ve temenni ediyoruz, buradan çekilen örgütün ayrıca sınırlarımız ötesinde de varlığını en kısa süre içerisinde tasfiye etmesi ve artık sadece Türkiye'de değil, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, başka bölgelerde de bir daha terörden bahsedilmediği bir döneme girmeyi temenni ediyoruz. Bunun için gayretle çalışıyoruz."

Kurtulmuş, ayrıca "Yeni dönemin hayırlı olmasını, en kısa zamanda PKK başta olmak üzere bölgedeki bütün terör örgütlerinin artık aradan çekilmesini bekliyor ve bunun için gayret sarf ediyoruz." dedi.