İstanbul’da DAİŞ operasyonu: 21 gözaltı

3 saat önce

İstanbul’da terör örgütü DAİŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı iddia edilen 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı birimler, DAİŞ’in Türkiye'deki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Savcılık talimatıyla yürütülen çalışmalarda, örgüt ile irtibatları saptanan, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı iddia edilen kişilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde (27 Ekim Pazartesi günü) bir operasyon düzenlendi.

Birçok adrese özel hareket timleri tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise 2 kasatura, örgütsel flama ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Polisiye soruşturmada yakalanan zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri sürüyor.