Başbakan, Soran Kapısı Üst Geçidi projesini açtı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Soran Bağımsız İdaresi'ni ziyaret ederek, Soran Kapısı Üst Geçidi projesinin açılışını yaptı.

Mesrur Barzani, bugün (27 Ekim 5 Pazartesi günü) Soran Bağımsız İdaresi'ni ziyaret ederek, Kürdistan Bölgesi'nin stratejik projesi ve en yüksek köprüsü olan Soran Kapısı Üst Geçidi projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Proje, planlanandan bir yıl önce tamamlanarak bölge seyahatçilerinin hizmetine sunuldu.

Mesrur ​​Barzani, 28 Mayıs 2024'te bölgedeki yol altyapısını genişletme planı kapsamında Soran Kapısı Üst Geçidi'nin temelini atmıştı.

Başbakan Barzani, temel atma töreninde yaptığı konuşmasında, sadece il merkezlerine odaklanmanın değil, kasaba ve köylerin de kalkınmasına vurgu yapmıştı.

Belirlendiği tarihten bir yıl önce tamamlanan ve bölgedeki yolcuların hizmetine sunulacak olan proje, Erbil, Mergesor, Rewandiz ve Çoman yollarını birbirine bağlıyor.

Proje tasarımı ve özellikleri

- Kürdistan Bölgesi'nin en yüksek üst geçidi özelliğini taşımaktadır

- 2905 metre uzunluğunda

- Trafik sıkışıklığını ve trafik kazalarını azaltmada büyük etkisi olacaktır

- 33 milyar 358 milyon dinardan fazla bütçe sağlandı

- Proje, yerel şirketler ve işgücü tarafından hayata geçirildi