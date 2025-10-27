Mesrur ​​Barzani: Soran gelecekte çok cazip bir turizm merkezi olacak

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Soran Bağımsız İdaresi’nin gelecekte Kürdistan’ın en cazip turistik bölgelerinden biri haline geleceğini söyledi.

Başbakan, 27 Ekim 5 Pazartesi günü, Soran Bağımsız İdaresi’ne gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Geli Ali Beg’de yürütülen çalışmaları inceledi. Mesrur Barzani, burada Kurdistan24 muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeni projesinin tamamlanmasıyla Gali Ali Beg'in sadece Kürdistan Bölgesi veya Irak halkı için değil, Orta Doğu ve diğer ülkelerden turistlerin ziyaret edeceği bir merkez olmasını temenni eden Başbakan, küresel turizmi çekebilmek, bölge halkının da turist gelişinden faydalanabilmesi için gerekli olan bazı büyük projelerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başbakan’ın açıklamasına göre Geli Ali Beg’de yürütülen çalışmalar Bexal'ı ve tüm bölgeyi kapsayan çok daha büyük bir projenin parçası.

Mesrur ​​Barzani, gelecekte, Soran Bağımsız İdaresi’nin doğası gereği çok cazip bir turizm merkezine dönüşeceğini dile getirdi.