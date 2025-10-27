Başbakan Barzani, Geli Ali Beg'de yürütülen çalışmaları inceledi

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Geli Ali Beg tatil beldesinin yeni proje tasarımını inceledi.

Başbakan Barzani, bugün (27 Ekim 5 Pazartesi günü) Soran Bağımsız İdaresi'ne ziyarette bulunarak, Geli Ali Beg tatil beldesinin yeni proje tasarımını inceledi.

Geli Ali Beg’in yeni tasarımı 28 Temmuz'da duyuruldu ve şu anda bu turistik tasarımın ilk etabının hayata geçirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bu projenin temel amacı, Kürdistan Bölgesi'nde, özellikle Soran Bağımsız İdaresi’nde turizm altyapısını geliştirmektir.

Yeni tasarım; turistlerin Kürdistan ve bölgenin doğasının tadını çıkarabilmeleri ve keyifli bir deneyim yaşayabilmeleri için kafeteryalar, restoranlar ve konaklama alanları içeriyor.

Geli Ali Beg tatil beldesi, Soran Bağımsız İdaresi sınırları içinde yer almakta olup Kürdistan Bölgesi'nin en popüler turistik alanlarından biridir. Her yıl Kürdistan Bölgesi ve Irak'ın genelinden çok sayıda turist burayı ziyaret etmekte.