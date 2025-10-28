Başkan Barzani: Kimyasal silahlar Kürt gençlerinin üzerinde test edildi

"Enfal kültürü Irak'ta kalmamalı"

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Kürt halkına karşı işlenen suçların tekrarlanmayacağına dair garanti isteyerek, ülkelere Kürt halkına karşı işlenen suçları soykırım olarak tanımaya çağırısı yaptı.

Başkan Mesud Barzani'nin katılımıyla, 28 Ekim 2025 Salı günü, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının organize ettiği 5. Uluslararası Bilimsel Konferans, Duhok’ta düzenlendi.

Konferansta konuşan Başkan Barzani, Kürt halkının kaderinin tarih boyunca, özellikle de son yüzyılda, çok düzenli ve planlı bir şekilde zulüm olduğunu belirterek, Kürtlere yönelik soykırımın ilk Feylilerle başladığını kaydetti.

Kimyasal silahların Kürt gençleri üzerinde test edildiğini vurgulayan Başkan Barzani, “Feyli ve Barzani genç Kürtlerin çoğunun Akaşaat ve Kaim bölgelerine götürülüp üzerlerinde kimyasal silah denemeleri yapıldığı kanıtlanmıştı.” dedi.

Kürt halkının intikam peşinde koşmadığını belirten Başkan Barzani, “Özellikle 1991 ayaklanması sırasında Irak ordusunun iki alayı Kürt halkının ve Peşmerge'nin eline düştü. Tek bir Irak askeri bile öldürülmedi veya hakarete uğramadı. 4 bin 500'den fazla köyümüzü yıkan, Enfal ve Kürt halkına karşı birçok suç işleyen aynı askerlerdi.” açıklamasını yaptı.

Kürt halkına yönelik soykırımın tekrar edilmeyeceğinin garanti edilmesini isteyen Başkan Barzani, şu sözleri sarf etti:

“Birçok canımızı kaybettiğimiz doğrudur, ama onlar gururla Allah'ın huzuruna çıktılar ve şehitlik mertebesine ulaştılar; Fakat onlara zulmedenler Allah'ın huzuruna utanç ve mahcubiyetle çıkacaklardır.

En önemlisi, Kürt halkına karşı geçen yüzyılda işlenen suçların tekrarlanmayacağı ve masum insanların sadece Kürt oldukları için öldürülemeyeceği garanti edilmeli.”

Kürt halkına karşı işlenen suçları soykırım olarak tanıyan İsveç, İngiltere ve diğer tüm ülkelerin Parlamentolarına teşekkür eden Başkan Barzani, soruşturma yürüten diğer Avrupa ülkelerini de Kürt halkına karşı işlenen suçları soykırım olarak tanımaya çağırdı.

Irak Hükümetini eleştiren Başkan Barzani,“Irak Parlamentosu 2008 yılında bu suçları soykırım ilan etti. Ancak bu uygulama hayata geçirilmedi. Federal hükümet, Enfal kurbanlarının ailelerine tazminat ödemeli.” dedi.

Irak'ta yapılacak Parlamento seçimleri sonrasında Erbil ile Bağdat arasında daha güvenli, daha sağlıklı, mevcut anayasanın geçerli olduğu bir durumun ortaya çıkmasını temenni eden Başkan Barzani, “Anayasa geçerli olursa hiçbir sorunumuz olmaz. Ama kişisel mizacımız belirleyici olursa sorunlarımız devam eder ve daha büyür.” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Barzani, Irak’ta hala Enfal'i gerçekleştiren kültürden etkilenenlerin olduğunu ancak bu kültürün kalmaması gerektiğini vurguladı.