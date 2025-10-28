Soykırım Konferansı, Başkan Barzani'nin katılımıyla düzenlenecek

1 saat önce

Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının 5. Uluslararası Bilimsel Konferansı, Başkan Mesud Barzani'nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Başkan Mesud Barzani'nin katılımıyla, 28 Ekim 2025 Salı günü, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının organize ettiği 5. Uluslararası Bilimsel Konferans, Duhok’ta düzenlenecek.

Konferans "Enfal suçlarının ve toplu mezarların bilimsel olarak belgelenmesi, Kürt halkına yönelik soykırımın uluslararası alanda tanınması" başlığı altında düzenlenecek konferansın temel amacı, bu suçların uluslararası alanda tanınması için kanıt toplamak ve bilimsel araştırmalar yürütmektir.

Konferanstaki araştırma ve tartışmalar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli temel temalara odaklanacaktır:

- Adli Antropoloji.

- Ezidi soykırımının tanınması.

- Toplu mezar araştırmaları.

- Mağdurların DNA ve genetik kimliklendirmesinin rolü.

- Soykırım suçunun hukuki boyutları.

- Kimyasal silahların Kürt halkı üzerindeki etkileri.

- Soykırımı belgeleme yöntemleri.

- Soykırımın psikolojik ve sosyal sonuçları ve Enfal sonrası travma.