Hamis Hancer: Kürt halkı tüm acıların üstesinden geldi

2 saat önce

Siyade (Egemenlik) Koalisyonu Başkanı Hamis Hancer, Kürt halkının hiçbir zaman intikam duygusuna yenik düşmediğini ve tüm acıların üstesinden geldiğini söyledi.

Başkan Mesud Barzani'nin katılımıyla, 28 Ekim 2025 Salı günü, Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının organize ettiği 5. Uluslararası Bilimsel Konferans, Duhok’ta düzenlendi.

Burada konuşan Hamis Hancer, “Başkan Barzani ile gördüğüm videolar ve fotoğraflar beni çok yaraladı. Kürt halkına karşı işlenen Enfal katliamından çok şey öğrenmemiz gerektiğini hissettim.” dedi.

Devrimlerin başından beri baskı ve soykırıma değil, özgürlüğün meşru davasına inandığını öğrendiklerini söyleyen Hamis Hancer, “Yaşayan halklar her türlü acıyı yenen halklardır, Kürt halkı da bunu başarmıştır.” diye konuştu.

Ülkelerin halklarına zulmetmeye etmeye devam etmemesi gerektiğini savunan Hancer, “Adalet gücün temelidir” sözünü hatırlatarak, adalet temelinde hareket edilmesiyle ülkelerde adil, hoşgörülü ve dürüst bir hükmün sürüleceğini dile getirdi.

Hamis Hancer, “Kürt halkından öğrendiğim şey, b büyük milletin intikam duygusunun olmadığı, aksine, acılarını yaşam uğruna feda eden hoşgörülü bir halk oldukları.” ifadesini kullandı.