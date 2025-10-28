Mesrur ​​Barzani, Erbil-Duhok doğalgaz boru hattı projesinin açılışını yaptı

4 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Erbil'den Duhok'a uzanan stratejik doğalgaz boru hattı projesinin açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Barzani, bugün (28 Ekim Salı günü) Duhok'ta düzenlenen törende Erbil-Duhok doğalgaz boru hattı projesinin açılışını yaptı.

Projenin temel amacı, Semel bölgesindeki 1000 MW kapasiteli Kiwaşe enerji santraline doğal gaz tedarik etmektir.

Proje, bölgeye alternatif ve temiz enerji sağlama yolunda önemli bir adımdır.

Kiwaşe Enerji Santrali, 1000 MW kapasitesiyle Kürdistan Bölgesi'nde önemli bir projedir. Proje, Mass Group Holding tarafından Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile yapılan sözleşme kapsamında (Build, Own, Operate) sistemiyle çalıştırılmaktadır.