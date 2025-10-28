AK Partili Acar: "Filistin davası, bizim kırmızı çizgimizdir"

5 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Filistin davası, bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.

Acar, 28 Ekim Salı günü Filistinli gazeteciler adına gerçekleştirilen fidan dikim törenine katıldı.

Burada konuşan Acar, Filistin meselesine bir dış politika meselesi olarak bakmadıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu konuya her daim bir vicdan meselesi olarak baktık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca tüm dünyaya ilan ettiği gibi Filistin davası, bizim kırmızı çizgimizdir. Milletimiz dualarıyla Filistin halkının yanında durdu. Cumhurbaşkanımız, barış için yüreğini ortaya koydu, yorulmak bilmeden diplomasi trafiğini yürüttü.

Uluslararası platformlarda Filistin'in gür sesi olduk. Şarm el-Şeyh Zirvesi'nde beyan imzaladık. Biz Filistin'in özgürlüğü için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz."

Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yeşil Vatan Seferberliği"ni başlattığını hatırlatarak, "Nasıl ki küçücük bir tohum, zamanla güçlü bir çınara dönüşüyor, Filistin de bir gün özgürlük ağacının gölgesinde yeniden nefes alacak." sözlerini kullandı.