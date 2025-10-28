Ali Yerlikaya: Depremde 4 bina yıkıldı, 26 kişi hafif yaralandı

3 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadığını, 26 kişinin hafif yaralandığını ve bölgede 4 binanın yıkıldığını bildirdi.

Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremde 26 yurttaşın hafif yaralandığını söyleyen Yerlikaya, can kaybı yaşanmadığını vurgulayarak, depremin ardından bölgede 4 üzeri 12 artçı deprem meydana geldiğini, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Depremde 4 binanın yıkıldığını aktaran Yerlikaya, bunlardan 3'ünde yaşayan kimse olmadığını bildirdi. Yerlikaya, diğer binada ise 4 bağımsız iş yeri bulunduğunu ifade etti.

Depremin ardından 507 çağrı alındığını kaydeden Yerlikaya, bu çağrılardan 30'unun hasarla ilgili olan ihbarlar olduğunu, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin acil müdahale planında çok iyi durumda olduğunu savunan Yerlikaya, "Mütevazı olmayalım, şunu söyleyelim; Türkiye acil müdahale planı dinamik bir süreç, devamlı kendisini güncelliyor. AFAD dünya markası bir teşkilat haline geldi. Afet anı ve sonrasında yani müdahale anı ve iyileştirmede biz gerçekten fevkaladeyiz." dedi.