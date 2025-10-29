Şeyh Baz: Doğalgaz boru hattı projesi, enerji güvenliği için yeni bir başlangıç

2 saat önce

Kar Group Genel Müdürü Şeyh Baz Kerim Berzinci, Erbil-Duhok doğalgaz boru hattı projesinin önemine dikkat çekerek, "Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta enerji güvenliği için yeni bir başlangıçtır." dedi.

Şeyh Baz, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, dün (28 Ekim Salı günü) Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani'nin açılışını yaptığı Erbil-Duhok doğalgaz boru hattı projesinin önemini vurguladı.

Projenin hayata geçirilmesiyle Kürdistan Bölgesi'nin bir gaz boru hattı ağına bağlandığını belirten Şeyh Baz açıklamasında, "Yaşananlar sadece teknik ve operasyonel bir adım değil, aynı zamanda Kürdistan Bölgesi ve tüm Irak'ta enerji güvenliği için yeni bir dönemin başlangıcıydı." diye yazdı.

Üretilen doğal gazın enerji santrallerine ulaştırılmasının, günlük yaşamı doğrudan etkileyecek stratejik bir adım olduğunu kaydeden Şeyh Baz, "Milli kaynaklarla desteklenen istikrarlı bir elektrik, hem bugüne hizmet eden hem de geleceği istikrara kavuşturan kapsamlı bir endüstri ve enerji güvenliğinin inşasına yönelik gerçek bir hazırlıktır." sözlerini kullandı.

Şeyh Baz ayrıca, Kürdistan Bölgesi enerji sektörünü yeni bir aşamaya taşıyacak olan Çemçemal-Kor Mor doğal gaz boru hattı projesinin yakında tamamlanacağını belirtti.