Tabela değişi: Akaryakıta indirim geldi

3 saat önce

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ederken, benzinin litre fiyatına 2,02 TL indirim geldi.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor.

Benzinin litre fiyatında 2,02 TL indirim uygulandı. Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte benzinde yaklaşık yüzde 3,85 oranında bir gerileme yaşandı. 16 Aralık itibarıyla geçerli olan indirim gece yarısından sonra pompaya yansıdı. Benzinde düşüş gerçekleşirken, fiyatlar büyük şehirlerde yeniden güncellendi.

Böylece benzinin litresi İstanbul'da 52,49 TL’ye, Ankara'da 53,33 TL’ye, İzmir'de ise 53,69 TL’ye düştü.

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52.55 TL

Motorin: 53.15 TL

LPG: 28.51 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52.38 TL

Motorin: 52.98 TL

LPG: 27.88 TL

Ankara:

Benzin: 53.40 TL

Motorin: 54.17 TL

LPG: 28.40 TL

İzmir:

Benzin: 53.74 TL

Motorin: 54.51 TL

LPG: 28.33 TL

LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

LPG fiyatları için şu an itibarıyla herhangi bir zam ya da indirim kararı bulunmuyor. En son Kasım ayı sonunda otogaza 80 kuruşluk bir artış yapılmıştı. Mevcut tabloda LPG ve motorin fiyatlarında yeni bir değişiklik beklenmezken, piyasadaki gelişmeler yakından izleniyor.