Fuad Hüseyin: Trump'ın temsilcisinin vizyonu Irak Anayasasına aykırı

1 saat önce

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsrail'in Irak'a yönelik tehdidinin sona ermediği ve bölgenin büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Irak Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fuad Hüseyin, Hadas televizyonuna verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

Doha'da ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıklayan Hüseyin, "ABD temsilcisi, Irak'taki federal sistemin başarısız olduğunu savundu ve demokrasi meselesini ve Suriye sorununun nasıl ele alınacağını görüştü." dedi.

Irak Dışişleri Bakanı, görüşmelerin devam edeceğini ancak ABD heyetinin öne sürdüğü bazı önerilerin siyasi gerçeklikle ve Irak Anayasasıyla uyuşmadığını vurguladı.

"Dış tehditlerin, özellikle İsrail'in Irak'a yönelik tehditlerinin devam ettiğini" Bakan Hüseyin, bölgenin büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Trump'ın temsilcisinin vizyonunun Irak Anayasasına aykırı olduğunu söyleyen Fuad Hüseyin, silahlı grupların seçimlere ve hükümete katılımını Irak'ın iç meselesi olarak tanımladı.

Washington'ın yaptırım listesinin ve politikasının açık olduğunu, ayrıca ABD'nin kendi kurallarına göre hareket ettiğini savunan Hüseyin, Irak'ın ekonomik sorunlarını da ekonomi politikası ve ilkelerindeki hatalara bağladı.