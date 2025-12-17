Irak'ta başbakanlık arayışı: Masada sürpriz bir isim var

6 saat önce

Nasr Koalisyonu, Irak’ın gelecek başbakanının henüz belirlenemediğini, ancak Cumhurbaşkanlığı Kıdemli Danışmanı Ali Şukri’nin de potansiyel adaylar arasında olduğunu açıkladı.

Nasr Koalisyonu Sözcüsü Selam Zubedi, 16 Aralık 2025 Salı günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Koordinasyon Çerçevesi’nin dünkü toplantısında başbakan adayının netleşmediğini belirterek, mevcut Başbakan Muhammed Şiya Sudani ile Nuri el-Maliki arasında sert bir rekabet yaşandığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Kıdemli Danışmanı Ali Şukri’nin alternatif bir aday olarak masada olduğunu söyleyen Zubedi, ayrıca Haydar Abadi’nin Koordinasyon Çerçevesi’nin ortak adayı olarak düşünüldüğünü, ancak Abadi’nin şu ana kadar görevi kabul etmediğini ve bazı çekinceleri olduğunu akatrdı.

Ali Şukri’nin hem Koordinasyon Çerçevesi içinden hem de dışından destek gördüğünü vurgulayan Zubeydi, "Görüşleri birbirine yakınlaştırmak ve aday belirleme sürecini kolaylaştırmak adına yeni bir hareketlilik başlamış durumda" dedi.

Nasr Koalisyonu Sözcüsü son olarak, Koordinasyon Çerçevesi’nin Parlamento Başkanlık Divanı seçimiyle eş zamanlı olarak başbakan adayını da netleştireceğini ve anayasal süreler dahilinde bu konuyu nihayete erdireceğini kaydetti.