Duhok'ta iki yeni patates çeşidi sergilendi

2 saat önce

Duhok'ta düzenlenen ilk patates festivalinde iki yeni patates türü sergilendi.

Bugün (15 Aralık 2025 Pazartesi günü) Duhok'ta ilk patates festivali ziyaretçilere kapılarını açtı.

Üç gün sürecek festivalde çeşitli patates ürünleri sergileniyor.

Hollanda'nın Erbil Başkonsolosluğunun desteğiyle Duhok Üniversitesi ve Duhok Tarım Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival için yaklaşık 50 stant kuruldu

Festivalin amacı, yerel ürünleri tanıtmak ve yeni tarım teknolojilerini tanıtmak.

Festivalde "Etra" ve "Yusuf" adlı iki yeni patates çeşidi ilk kez sergilendi. Bu iki çeşit, Duhok Üniversitesinde geliştirildi ve 2023 yılında Irak Tarım Bakanlığına resmi olarak tescil edildi.

Duhok ili, Irak'ın başlıca patates üretim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. İlde 800'den fazla çiftçi patates yetiştiriyor. İstatistiklere göre Duhok'ta bu yılki patates rekoltesi 600 bin tona ulaşması bekleniyor.

Duhok ilindeki tarım sektörü son yıllarda önemli bir büyüme kaydetti. Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Tarım Bakanlığı aracılığıyla çiftçileri ürünlerini bölge içinde ve dışında pazarlamaları konusunda destekledi. K

Kürdistan patatesi özellikle BAE ve Katar olmak üzere Körfez pazarlarında büyük talep görüyor. Son yıllarda söz konusu ülkelere yüzlerce ton patates ihraç edildi.