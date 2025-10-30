Dolar/TL güne nasıl başladı?
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,9540 liradan, avro 48,9030 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar/TL 41,9540 liradan, euro/TL ise 48,9030 liradan işlem görmeye başladı.
Serbest piyasada dolar 41,9520 liradan alınırken, 41,9540 liradan satılıyor. Euro ise 48,9010 liradan alınıp 48,9030 liradan satılıyor. Döviz kurlarında haftanın ortasında sakin bir seyir izleniyor.
Salı günü doların satış fiyatı 41,9180, euronun satış fiyatı ise 48,8510 lira olmuştu.