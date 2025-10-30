Başkan Barzani: Allah'tan başkasına boyun eğmeyeceğiz

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, kadınların Kürt kurtuluş hareketindeki rolüne işaret ederek, "Kadınlar, devrimlerde etkili bir oynadı. Baba, anne, öğretmen ve çiftçi görevini üstlenmiştir." dedi.

Mesud Barzani, 30 Ekim 2025 Perşembe günü (bugün) Duhok'ta çok sayıda şehit annesi ve ailesi, kadın mücadeleci ve Peşmerge ile bir araya geldi.

Başkan Barzani toplantıda yaptığı konuşmada, şehit ailelerine saygı ve şükranlarını sunarak, "Allah'tan başkasına boyun eğmeyiz, sadece şehit annelerinin önünde defalarca saygıdan eğiliriz." sözünü sarf etti.

Kadınların Kürt kurtuluş hareketindeki rolüne değinen Mesud Barzani, "Kadınlar, devrimlerde etkili bir oynadı. Eylül Devrimi'nden bu yana kadınlar baba, anne, öğretmen ve çiftçi görevini üstlenmiştir." dedi.

Bu bağlamda, birçok direnişçi ve kahraman kadının örneklerini hatırlatarak, "Kürt halkının mücadelesi ve fedakarlıkları ile Kürt kadınlarının rolü ve cesareti omuzlarımızda büyük bir emanettir. Dolayısıyla şehit anneleri ve yakınları hakkında ne desem, yetersiz kalıyor." di,ye konuştu.

Başkan Barzani, Şeyh Abdulselam Barzani dönemindeki reformlara atıfta bulunarak konuşmasına devam etti ve şunları söyledi:

"Bugün 21. yüzyıldayız, kadın hakları tam anlamıyla güvence altına alınmamış olabilir, ancak kadınlar mücadelelerini sürdürmelidir."

Başkan Barzani, konuşmasında ayrıca Kürdistan Bölgesi'ne yönelik mevcut komploların tehlikesine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mevcut milletimize yönelik düşmanlık ve komplolar geçmiştekinden çok daha tehlikeli ve büyüktür. Ailelerinize, bize karşı ne kadar tehlikeli bir komplo olduğunu anlatmak sizin sorumluluğunuzdadır."

Başkan Barzani konuşmasında, Kürtlerin hayal kırıklığına uğradığı bir dönemde KDP'nin kurulduğunu ve bunun Kürt halkına umut ışığı olduğunu söyledi.