Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" düzenlendi

Bakan Bolat: "Hedefimiz, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri daha da büyütmek"

1 saat önce

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ta gerçekleşen Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı'nda, "Hedefimiz, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri daha da büyütmek." dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen "Türkiye Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" görüşmelerine katıldı.

Programda, iki ülke arasındaki ikili ekonomik ilişkiler, müteahhitlik hizmetleri ve karşılıklı yatırımlar ele alındı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Bolat, Irak ziyareti kapsamında önce Irak Ticaret Bakanlığında heyetler arasında kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve burada birçok konuda mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Bakan Bolat, Türkiye ve Irak'ın doğal bir ticaret ortağı olduğunu dile getirerek, "350 kilometre aynı sınırları paylaşıyoruz. Ticaretten tarıma, sanayiden hizmetlere, ulaştırmadan enerjiye, taşıma hatlarından savunma sanayi alanına kadar birçok alanda ve tabii ki müteahhitlik hizmetlerine varıncaya kadar çok iyi ekonomik ilişkilerimiz var. Hedefimiz, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkileri daha da büyütmek." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, programın ardında geçen sene Irak ile Türkiye arasında kurulan Türkiye Irak Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin (JETCO) ikinci toplantısını gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşarak, "Türkiye Irak Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi'nin ikinci toplantısını biraz sonra gerçekleştirip inşallah JETKO mutabakat zaptını birlikte imzalayacağız. Burada da ikili ilişkileri geliştirmek için gümrüklerden menşe-i şehadet namesine gümrük vergisi oranlarından tarife dışı vergilerden ve standartlardan, taşımacılıktan birçok konularda hükümlerin yer aldığı bir anlaşma bu. Birkaç gün sonra da Dışişleri Bakanımız burada olacak. O da önemli bir anlaşmaya inşallah imza atacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, Irak'taki Türk ihraç ürünlerinin ve inşaat eserlerinin Türkiye'nin Irak'la olan ekonomik bütünleşmesinin önemli nişanesi olduğunu söyleyerek, bunu arttırmaya kararlı olduklarını ve Irak'ta Türk firmalarının daha fazla yatırım yapması noktasında da çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.