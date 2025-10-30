SOHR: DAİŞ teröristleri Deyrizor ve Rakka'da 16 saldırı düzenledi

1 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), terör örgütü DAİŞ'in bu ay Deyrizor ve Rakka'da 16 saldırı gerçekleştirerek, çok sayıda asker ve sivili öldürdüğünü bildirdi.

SOHR tarafından 30 Ekim Perşembe günü yapılan açıklamada, DAİŞ'in ekim ayında Deyrizor ve Rakka illerinde patlamalar, pusu ve suikastlar da dahil olmak üzere 16 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Bu durum terör örgütünün henüz tamamen yok edilmediğini, varlığını sürdürdüğünü ve bölgesel istikrara yönelik tehdit oluşturmaya devam ettiğini göstermektedir." denildi.

Gözlemevine göre Rakka'da üç, Deyrizor'da ise 13 saldırı gerçekleştirildi. Söz konusu saldırılarda biri Suriye Demokratik Güçleri (SDG) savaşçısı dört kişi hayatını kaybederken, 13 SDG savaşçısını da yaralandı.

SOHR, DAİŞ'in özellikle güvenlik boşlukları olan bazı kırsal alanlardan yararlandığını bildirdi.