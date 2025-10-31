Trump yönetimi Suriye'ye yönelik Sezar yaptırımlarının kaldırılmasını destekliyor

31 dakika önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini bildirdi.

AA’da yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, Sezar Yasası ile yazılı bir açıklama yaptı.

Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasına yönelik hukuki düzenlemenin, halen Kongre gündeminde olan 2026 Ulusal Savunma Yetki Yasası'na (NDAA) eklenmesi bekleniyor.

Açıklamada, "Yönetim, Sezar Yasası'nın kaldırılmasını destekliyor. Kongre, bu kaldırmayı NDAA'ya dahil etmelidir." ifadeleri yer aldı.

Sözcünün açıklamasında, "Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, temel hedefimiz olan DAİŞ’in kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına yönelik bütünlüğü koruyacak ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek şansı verecektir." sözleri de kullanıldı.

Donald Trump yönetiminin Sezar Yasası'nın kaldırılması ve Suriye'ye muhtemel yatırımları desteklediği vurgulandı.

Sezar Yasasıyla ilgili süreç

ABD Başkanı Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için bir başkanlık kararnamesi yayınlamıştı ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyor.

Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile 25 yılın ardından ABD ve Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti.

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Ahmed Şaraa liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.