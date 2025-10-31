Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 07.58'de yaşanan depremin 6,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.