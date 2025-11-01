Başkan Barzani: Milletimizin kendi kaderini kendisinin tayin etmesini istiyoruz

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Zaho’nun Kürdistan'ın özgürlüğü ve terör örgütü DAİŞ’e karşı mücadelede çok fedakarlık yaptığı belirterek, Zaho'ya ve tüm Kürdistan'a ayrım gözetmeksizin hizmet etmeleri gerektiğini söyledi.

Badinan bölgesine yaptığı ziyarette, Başkan Barzani, 31 Ekim 2025 Cuma günü Zaho'da, Zaho Bağımsız İdaresi’ndeki şahsiyetlerle bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu.

“Zaho bizim canımızdır. Kürdistan'ın özgürlüğü ve DAİŞ teröristleriyle mücadelede birçok fedakarlık yaptığı için kendimizi Zaho’ya borçlu görüyoruz. Zaho'ya ve tüm Kürdistan'a ayrım gözetmeksizin hizmet etmeliyiz.” diyen Başkan Barzani, Zaho için bugüne kadar yapılanların sevindirici olduğunu kaydetti.

Yaklaşan Irak Parlamento seçimlerine değinen Başkan Barzani, “KDP olarak seçimlerin yapılmasına mütemadi bir inançla yaklaşıyor, milletimizin kendi kaderini tayin etmesini istiyoruz. KDP tüm seçimlerde birinci olmuştur, bu seçimde de KDP’nin gücünü herkese göstermek istiyoruz.” dedi.

Kürdistan Bölgesi’ne yönelik komploların devam ettiğini vurgulayan Başkan Barzani, şu sözleri sarf etti:

“Herkesin bilmesini isterim ki, Kürdistan'a yönelik komplo devam ediyor. Eskiden ordu ve savaşla, şimdi ise uyuşturucuyla, insanları hayal kırıklığına uğratarak, samimiyeti zayıflatarak, maaşları keserek ve onları aç bırakarak devam ediyor. Bu tür komploları önlemek ve Kürdistan toplumunun uyuşturucuyla umutsuzluğa itilmesine izin vermemek hepimizin görevidir.”

Uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan ve halkın onayladığı Irak'ın kalıcı anayasasının gerektiğini gibi uygulanmadığının altını çizen Başkan Barzani, “Irak'ın bu kadar çok sorunla karşı karşıya olmasının nedeni budur. Irak ortaklık, denge ve uyuşum ilkelerine göre yönetilmezse, şimdi de gelecekte de sorunları asla çözülemez, çünkü tarih, Irak'ın tek bir taraf tarafından yönetilemeyeceğini kanıtlamıştır.” açıklamasını yaptı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) olarak millete, şehitlerin kanına, şehit analarının gözyaşlarına, Peşmergelerin mücadelesine ve fedakarlığına bağlı olduklarını belirten Başkan Barzani’ye göre KDP, milletin bugünü ve geleceği için çalışıyor. Saha ve siyasi savunmanın yanı sıra, ekonomik altyapının yeniden inşası ve güçlendirilmesi, sağlık ve eğitim, yol, su, elektrik, tarım ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda da ciddi çalışmalar yürütüyor.

Başkan Barzani, birlikte yaşamanın zengin kültürüne işaret ederek, "Kürdistan bütün toplulukların ortak mirasıdır ve bu zengin kültürün korunması gerekmektedir." dedi.

Milletin desteğiyle yola devam edecekleri konusunda umutlu olduklarını söyleyen Başkan Barzani, “Kürdistan'ın tek bir bölgesi, tek bir Parlamentosu, tek bir hükümeti ve tek bir Peşmerge gücü olmalı.” diye konuştu.