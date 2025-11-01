DEM Parti heyeti Öcalan'la görüşmek üzere İmralı’ya gidecek

4 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyetinin 3 Kasım'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Basın-Yayın Sorumlusu Tayip Temel, katıldığı televizyon programında İmralı Heyetinin 3 Kasım'da Öcalan’la görüşeceğini söyledi.

Temel, sürece dair ikinci aşamanın etkili ve sağlıklı bir şekilde yürümesi, sonuç alıcı olması için kasım ayı içerisinde gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu bağlamda komisyonun hem ada ziyareti gerçekleştirmesi hem de yasal çerçeveyi tartışması açısından Kasım ayı kritik ve önemli bir ay." dedi.

Temel, DEM Parti İmralı Heyetinde yer alan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’un 3 Kasım'da İmralı'ya gideceğini ve Öcalan ile görüşeceğini kaydetti.