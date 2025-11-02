Neçirvan Barzani, Süleymaniye'de seçmenlere seslendi

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, “Kürdistan halkı, KDP’nin olduğu her yerde daha fazla refah ve hizmet olacağına şahittir. KDP bunu pratikte kanıtlamıştır.” dedi.

KDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, 2 Kasım 2025 Pazar günü, yaklaşan Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan partisinin Süleymaniye’deki seçim mitinginde seçmenlere seslendi.

Süleymaniye'den, Süleymaniye ve Halepçe'deki KDP destekçilerini selamlayan Neçirvan Barzani, “Sizler, “KDP tarihinin önemli bir parçasısınız. KDP size, siz de KDP’ye sahipsiniz. Barzani yoluna sahipsiniz. KDP Süleymaniye, Süleymaniye de KDP’dir.” dedi.

Neçirvan Barzani, “Mutluluğunuz bizim mutluluğumuz, endişeniz bizim endişemizdir, bundan emin olun. İsteğiniz omuzlarımda yerine getirmemiz gereken görevdir. Doğrusunu söyleyeyim, KDP’nin bu bölgede temsiliyeti çok az ama emin olun KDP’nin bu bölgeye yönelik programı büyük.” diye konuştu.

“Kürdistan Bölgesi'nin bu bölge olmadan eksik kalacağına, KDP’nin bu bölge olmadan eksik kalacağına inanıyoruz.” diyen Neçirvan Barzani, bölgedeki eksikliklerin KDP için büyük bir endişe yarattığını ve KDP’nin bölge halkına hizmet etmek istediğini vurguladı.

KDP’nin bölgecilik zihniyetinden çıktığını ve Kürdistan geneline hizmet etme ruhuyla çalıştığını belirten Neçirvan Barzani, “Kürdistan çapında ilk devrimi başlatan KDP’dir. Bu nedenle Kürdistan’ın hiçbir bölgesine ayrımcılıkla bakmaz. Halepçe'de veya Zaho'da bir yol inşa edildiğinde biz mutlu oluyoruz.” ifadesini kullandı.

Süleymaniye semalarının Kürdistan'ın güzel bir parçası olduğunu vurgulayan Neçirvan Barzani, “Süleymaniye semalarından yapılan uçak seferlerinin az olması, Kürdistan’dan yapılan seferlerin az olduğu anlamına gelir. Göğümüzün ve toprağımızın tek bir adı var, o da; Kürdistan.” dedi.

“Yeşil ve sarı bölgeler olmamalı, tek bir bölge olmalı: Kürdistan bölgesi.” diyen Neçirvan Barzani, şu sözleri sarf etti:

“Eksiklikler olduğu doğru. Baas çoğu yeri yerle bir etti. DAİŞ’e karşı verilen savaş, Kürdistan'ın yeniden inşa ve kalkınma sürecini yavaşlattı. Peşmergelere saldırdı, ama hangisinin yeşil kanlı, hangisinin sarı kanlı olduğunu sormadı. Kahraman Peşmergeler Kürdistan'ı hep birlikte savundular ve Kürdistan'da büyük bir refah yaratıldı; ama istediğimiz bu değil. Daha hızlı, daha fazla ve daha iyisini yapmalıyız.”

Neçirvan Barzani’ye göre Kürdistan halkı, KDP’nin olduğu her yerde daha fazla refah ve hizmet olacağına şahittir. KDP bunu pratikte kanıtlamıştır.