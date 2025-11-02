34 dakika önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, sporun her nerede olursa olsun destekçisi olduklarını belirtti.

Mesrur Barzani, 2 Kasım 2025 Pazar günü, Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan partisinin Şaklava’daki seçim mitinginde açıklamalarda bulunmasının ardından K24’ün sorularını yanıtladı.

Son birkaç aydır mali krizle boğuşan Newroz Spor Kulübü'ne 450 milyon dinar bağışlayan Mesrur Barzani, “Sporun her nerede olursa olsun destekçisiyiz. Profesyonel olarak oynayan ve yardıma ihtiyaç duyan tüm kulüplere, ihtiyaçlarına göre yardımcı olacağız.” diye konuştu.

KDP Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani’nin “1 milyon oy” çağrısının yanıt bulabileceği konusundaki soruya Mesrur Barzani, “Umarım çok daha fazlasını alırız ve Kürdistan'ın tamamı KDP’ye oy verir.” dedi.

Mesrur Barzani ofisi araılığıyla, bugün (2 Kasım), son birkaç aydır mali krizle boğuşan Newroz Spor Kulübü'ne 450 milyon dinar bağışta bulundu.

Mesrur Barzani'nin desteği sporcuların Kürdistan Bölgesi'ni üst düzeyde temsil etmelerine olanak sağlayacak.

Irak Yıldızlar Ligi'nde Süleymaniye'yi temsil eden Newroz Spor Kulübü, geçmişte kulübün performansını ve kaderini doğrudan etkileyen bir dizi sorunla karşı karşıya kaldı.

Newroz'un en büyük sorunlarından biri, derin ve uzun süreli mali kriz olmuştur.

Geçtiğimiz günlerde siyasi figürler, sanatçılar ve iş insanları bir bağış toplama kampanyası başlatmıştı.