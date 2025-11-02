Mesrur Barzani: KDP gelişime ve zafere doğru yol alıyor

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, partisinin kendisini tüm Kürdistan'ın sahibi olarak gördüğünü ve tüm Kürdistan’a hizmet etmeye hazır olduğunu belirtirken, KDP’nin ışığa, gelişime ve zafere doğru yol aldığını söyledi.

Mesrur Barzani, 2 Kasım 2025 Pazar günü, Irak Parlamento seçimlerinde 275 numaralı listeyle yarışan partisinin Şaklava’daki seçim mitinginde açıklamalarda bulundu.

KDP’nin destekçileri sayesinde başarılarını sürdürdüğünü kaydederek, “bazı şovenist tarafların Irak’ı merkeziyetçiliğe ve diktatörlüğe sürüklemesini engellemek, var olan kaosu engellemek ve halkın anayasal haklarını savunmak için” herkesin sandık başına gidip oy kullanması gerektiğini savundu.

KDP’nin ışığa, gelişime ve zafere doğru yol aldığını vurgulayan Mesrur Barzani, KDP’nin destekçileri sayesinde başarıdan başarıya koşacağını bildirerek, “Siz mücadeleciler her zaman düşmanlara karşı durdunuz. Kürdistan'a karşı hiçbir düşman komplosunun başarıya ulaşmasına izin vermediniz. KDP size sahip.” diye konuştu.

Mesrur Barzani, “Bu sefer Bağdat'ta ciddi bir şeyler yapmalıyız ki, başkaları bizim adımıza karar vermesin. Herkes kendini daha test etti ve asıl soru şu: KDP temsilcileri dışında Kürdistan halkının haklarını hangi parti savundu? Öyleyse Kürdistan'ın güçlü olması için KDP’nin Bağdat'ta mevcut ve güçlü olması gerekiyor.” açıklamasını yaptı.

KDP adaylarının, Bağdat'ta Kürdistan halkının ve tüm toplulukların haklarını, demokrasiyi ve özgürlüğü savunmak için kazanması gerektiğini savunan Mesrur Barzani, “Diğer partiler gibi siz de gizli anlaşmalar yapmayın, bu ülkedeki her bireyin gerçek sesi olun, Irak'ın diğer tüm bölgeleri KDP’nin haklarını savunmasını bekliyor.” dedi.

Kürdistan’daki bir arada yaşama kültürüne değinen Mesrur Barzani, “Arkamızda Kürdistan olduğu sürece Kürdistan halkının haklarını her zaman talep etmeye devam edeceğiz ve hiçbir güç bizi ezemeyecektir. Bu şehir bir arada yaşama şehridir, farklı dini inançlar vardır, Kürdistan'ın bir arada yaşama ülkesi olmasından gurur duyuyoruz, tüm dinlere ve milletlere saygı duymak gurur vericidir.” açıklamasını yaptı.

Kürdistan içerisinde birçok partinin KDP’nin zaferinin kendilerinin yok olması anlamına geleceğini düşündükleri için onu parçalamaya çalıştığını dile getiren Mesrur Barzani, “KDP hiçbir zaman kendi çıkarına çalışmadı. KDP hiçbir zaman hedef olmadı. Hedef Kürdistan halkı ve Kürdistan topraklarıdır. KDP, Kürdistan'ın başarısı için her zaman kendini feda etmeye hazırdı.” sözlerini sarf etti.

KDP’ye yöneltilen eleştirilere Mesrur Barzani, “Hakkımızda çok fazla söylem ve iftira var, KDP’nin Kürdistan düzeyinde ayrımcılık yaptığı iddia ediliyor, ama KDP kendisini tüm Kürdistan'ın sahibi olarak görüyor. Kürdistan’ın her karış toprağı KDP’nin toprağıdır. Dolayısıyla KDP kendisini yabancı olarak görmüyor ve hiç kimse onun Kürdistan'ın bir parçasına sahip olduğunu, KDP’nin yabancı olduğunu düşünmesin, aksine KDP Kürdistan'ın tamamına sahiptir.” ifadeleriyle yanıt verdi.

Kürdistan Bölgesi 10'uncu kabinesinin şuana kurulmasının önündeki engelin diğer partiler olduğuna işaret eden Mesrur Barzani, "KDP, hükümetin kişisel çıkar için kurulmasından, rütbe ve makamın hükümet kurma kriteri haline getirilmesinden taviz vermeye yanaşmıyor." dedi.

"Hırsızla, yolsuzla ve mafyayla" yönetim yapılamayacağını da sözlerine ekleyen Mesrur Barzani'ye göre bir hükümetin kurulmasının engellenmesi hiçbir şekilde bir başarı değildir. KDP, hükümetin Kürdistan çapında bir hükümet olması gerektiğinde ısrarcı.

Kürdistan Bölgesi halkının özgürlüğü sevdiğini ve hiçbir zorbanın baskısı ve zulmü altında yaşamak istemediğini vurgulayan Mesrur Barzani, Süleymaniye'de Lalezar Oteli'nde yaşananları, "Özgürlük bir milletin hakları için mücadele etmektir, özgürlük bir vatanın özgürlüğü için mücadele etmektir, özgürlük toplar ve tanklarla bir otele veya muhalefet partisine gitmek değildir." sözleriyle eleştirdi.

"Toprağını satmaya razı olan artık toprağına sadık kalamaz. Kürdistan'a sadık olup da onun uğruna kendini feda etmeye razı olan tek kesim, Barzani'nin kutsal yolunun halkı ve Peşmergeleridir." diyen Mesrur Barzani, sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Kerkük Kürdistan'ın bir parçası ve işgal altında. Ama şovenistler ve paralı askerleri, Kerkük'ün Kürdistan olduğunu söylediğimiz için bize saldırdılar. Kerkük işgal edilmediyse neden top ve tüfeklerle saldırıya uğradı? Kerkük ihanetle satılmadıysa, şehir şimdi nasıl Kürtlerin elinden alındı? Kerkük sadece işgal edilmedi, ihanetle işgal edildi.10 kez daha söylüyorum; Kerkük Kürdistan'dır ve Kerkük işgal edilmiştir. KDP hiçbir zaman savaşacağını söylemedi. Hiçbir zaman savaş istemedi ve biz de hiçbir tarafa saldırmadık. Oysa biz her zaman kendimizi savunmaya hazırdık. Kim Kürdistan'a saldırmayı düşünürse düşünsün, her şeyden önce KDP bu ülkeyi savunmaya hazırdır. Hala savaşla demiyoruz, halkın oyu, anayasanın uygulanmasıyla, Irak Parlamentosundaki kardeşlerimin gücü ve yeteneğiyle Kerkük'ü ve Kürdistan'ın diğer tüm ayrılıkçı bölgelerini geri alabileceğimizi ve 140. maddeyi olduğu gibi uygulayabileceğimizi söylüyoruz."