Irak- Ruhsatsız 7 milyon silahtan sadece 125 bini kayıt altına alındı

1 saat önce

Irak'ta 2003'ten sonra mezhep savaşı ve kaosun patlak vermesiyle birlikte ülkenin silahlı, milis ve militarize olma olgusu daha da gelişti, öyle ki askeri güçler kuruldu, ordunun ve ülkenin resmi güvenlik güçlerinin yerini farklı gruplar aldı.

2003 yılından bu yana iktidara gelen Irak hükümetlerinin karşılaştığı sürekli zorluklardan biri, grupların ve vatandaşların elindeki silahların varlığı ve bu askeri durumu kontrol altına alamamaları ve onlara karşı yasaları uygulayamamalarıdır.

Bu durum bir yandan vatandaşların güvenlik güçlerine olan güvenini kaybetmesine neden olurken, diğer yandan özellikle son zamanlarda ABD'nin tehditlerine maruz kalmalarına yol açmıştır.

Irak İçişleri Bakanlığı, devletin elindeki silahları muhafaza etmek ve Irak'ın çeşitli bölgelerinde günlük hale gelen ve vatandaşların hayatını tehdit eden silahlı saldırı olgusuna son vermek amacıyla bir yıldan fazla süredir silah kayıt programı başlattı.

Resmi olmayan güvenlik raporları, yedi milyondan fazla silahın güvenlik güçlerinin dışında, vatandaşların ve milis gruplarının elinde bulunduğunu gösteriyor.

2024 yılında silah kayıt programını duyuran Irak İçişleri Bakanlığının son verilerine göre bu yılın ortalarına kadar sadece 125 bin silah kayıt altına alındı.

Bu durum devletin ve vatandaşların güvenliğinin yanı sıra dış dünyanın, özellikle de milis gruplarının silahsızlandırılmasını sürekli talep eden ABD'nin güvenini yeniden kazanma yolunda sürekli bir tehdit haline gelmiştir.