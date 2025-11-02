Mesrur Barzani yarın Haci Omeran yol projesini açacak

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 35 milyar dinardan fazla maliyetle inşa edilen Haci Omeran yol projesinin açılışını gerçekleştirecek.

Başbakan ​​Barzani, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü (yarın) Belediyeler ve Turizm Bakanlığı bütçesinden 35 milyar 150 milyon dinar maliyetle NorthLight Holding tarafından hayata geçirilen Hacı Omeran çift taraflı yol projesinin açılışını yapacak.

Uzunluğu 2,5 kilometre, genişliği ise 25 metre olan yeni yol, vatandaşların gidiş-gelişini, ticaret ve turizmi büyük ölçüde kolaylaştıracak.

Uluslararası standartlarda inşa edilen proje, büyük bir değişime yol açacak çünkü bölge İran'dan Kürdistan'a açılan kapı konumunda.