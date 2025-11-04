UNESCO, Ramazan ve Kurban Bayramını resmen tanıdı

4 saat önce

Özbekistan’da düzenlenen 43. Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Konferansı'nda, Ramazan ve Kurban bayramları, örgüt tarafından resmi olarak tanındı.

43. UNESCO Genel Konferansı, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü, Özbekistan’ın tarihi Semerkant kentinde düzenlendi.

UNESCO’dan yapılan açıklamaya göre Kurban ve Ramazan bayramlarının tanınmasına yönelik öneri Endonezya tarafından sunularak, 219. Yürütme Kurulu kararıyla Genel Konferans tarafından onaylandı.

Karar metninde, bu eylemin amacının kültürel anlayışı ve karşılıklı saygıyı güçlendirmek, dinler arası diyalog ve iş birliğini genişletmek, küresel topluluklarda sosyal uyumu ve kapsayıcılığı teşvik etmek ve UNESCO’nun insan onuru, eşitlik ve çeşitlilik ilkelerini koruma misyonunu ilerletmek olduğu belirtildi.

UNESCO İran Ulusal Komitesi de kararın Endonezya’nın öneri üzerine Yürütme Kurulunun bu yılki 209. oturumunda alındığı kaydedildi.

Karara göre UNESCO Genel Direktörü her iki bayram vesilesiyle her yıl kültürel, sosyal ve manevi öneme vurgu yapan tebrik mesajları yayınlayacak.