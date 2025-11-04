Meclis Komisyonu, Öcalan’ı ziyaret etme konusunu görüşecek

4 saat önce

İktidarın “terörsüz Türkiye” diye adlandırdığı barış süreci kapsamında TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6 Kasım'da yapacağı toplantıda Abdullah Öcalan’ı ziyaret etme kararı alacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.00’da toplanma kararı aldı.

ANF'nin haberine göre komisyon, bu toplantısında bundan sonra ne tür çalışmalar yapacağına dair görüş alışverişinde bulunacak.

Komisyon, aynı zamanda Öcalan’ı ziyaret edip etmeme konusunu da gündemine alıp tartışacak. Komisyon üyelerinin çoğunluğunun ziyaret etmesi yönünde oy kullanması halinde ziyaret planlanacak.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ile Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü, İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la bir araya gelmişti.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Basın-Yayın Sorumlusu Tayip Temel, 1 Kasım'da katıldığı televizyon programında İmralı Heyetinin 3 Kasım'da Öcalan’la görüşeceğini söylemişti.

Temel, sürece dair ikinci aşamanın etkili ve sağlıklı bir şekilde yürümesi, sonuç alıcı olması için kasım ayı içerisinde gerekli adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, "Bu bağlamda komisyonun hem ada ziyareti gerçekleştirmesi hem de yasal çerçeveyi tartışması açısından Kasım ayı kritik ve önemli bir ay." demişti.