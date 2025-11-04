Başkan Barzani'den Albay Naab'ın ailesine başsağlığı mesajı

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, hayatını kaybeden Amerikalı Albay Richard Naab'ın ailesine başsağlığı diledi.

Başkan Barzani, 4 Kasım 2025 Salı günü, Kürt halkının yakın dostlarından biri olarak bilinen Albay Richard Naab'ın ailesine kendisi ve Kürdistan halkı adına bir başsağlığı mektubu gönderdi.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, Albay Richard Naab'ın, 2003 yılında Erbil'deki Koalisyon Geçici Yönetim Ofisinin müdürü olduğu anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Barzani, 1991'deki tarihi ayaklanmanın ardından Kürdistan halkına yardım etmede önemli rol oynayan ve Kürdistan halkı ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayan gerçek bir Kürt dostu ve müttefiki olan Albay Naab'ın vefatı üzerine ailesine başsağlığı dileklerini iletti."

Açıklamada, Başkan Barzani'nin, Albay Naab'a hizmetleri için teşekkür ettiği ve ailesine sonsuz saygılarını sunduğu belirtildi.