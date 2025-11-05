Taş ocağında göçük: Kurtarma çalışmaları sürüyor

1 saat önce

Ordu'da bir taş ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiden birinin cansız bedenine ulaşılırken, diğeri için çalışmalar sürüyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Sefaköy Mahallesi’nde bir taş ocağında patlatma yapıldıktan sonra göçük meydana geldi.

Üst kotlardan yığılan hafriyat ve kaya parçaları, alt kısımda çalışan iş makinası ve kamyonunun üzerine yuvarlandı. İş makinesi operatörü Burak Kilci ve Kamyon şoförü Ahmet Şahin, yığıntının altında kaldı.

Arama kurtarma çalışmalarında, henüz 3 ay önce evlendiği öğrenilen iş makinesi operatörü Burak Kilci'nin cansız bedenine ulaşılırken, kamyon şoförünün 75 yaşındaki Ahmet Şahin olduğu öğrenildi.

Ordu Valisi Muammer Erol, bölgede çalışmaların devam ettiğini belirterek, göçük riskinin sürdüğünü söyledi.