ABD'deki kargo uçağı kazasında can kaybı arttı

23 dakika önce

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir kargo uçağının kalkıştan hemen sonra düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Kentucky Valisi Andy Beshear, düzenlediği son basın toplantısında, eyaletin Louisville kentindeki Muhammad Ali Uluslararası Havalimanında meydana gelen kaza hakkında güncel bilgileri paylaştı.

Can kaybının 2 kişi daha artarak 11'e yükseldiğini kaydeden Beshear, enkaz alanında artık canlı birini bulmayı beklemediklerini ve ölü sayısının 12'ye çıkabileceğini söyledi.

Artık ilk müdahale ekiplerinin güvenliğinin ön planda tutulacağını kaydeden Beshear, kaza alanındaki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar 16 aileden kayıp ihbarı aldıklarını aktardı.

Kazada yaralanan 11 kişinin çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığını dile getiren Beshear, uçakta, çevresel bir sorun yaratacak "özellikle tehlikeli bir kargo" bulunmadığını kaydetti.

Bu arada, Louisville Üniversitesi Sağlık Merkezinden yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Hawaii eyaletindeki Honolulu kentine doğru hareket eden UPS 2976 sefer sayılı MD-11 tipi uçağın düşme nedeni araştırılıyor.