1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, seçimlerin önemine işaret ederek, "Halkın kendi kaderini belirlemesi için doğru yoldur." dedi.

KDP bugün (7 Kasım 2025 Cuma günü) 11 Kasım'da yapılacak Irak Parlamento seçimleri için yürüttüğü kampanya çerçevesinde en büyük mitigini Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

KDP destekçilerine seslenen Mesud Barzani, "KDP'nin 275 numaralı listesine oy vererek, hayalle yaşayan taraflara cevap verin. Bu seçimde KDP'nin ağırlığı herkese gösterilmeli." sözlerini kullandı.

Seçimlerin önemine işaret eden Başkan Barzani, "Seçimler, halkın kendi kaderini belirlemesi için doğru yoldur. Bu seçim, Irak siyasi sürecinin yeniden rayına oturmasının önünü açacaktır." dedi.

Seçim yasasının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Mesud Barzani, "Mevcut seçim yasası birkaç tarafın isteğiyle çıkarılmış, bu nedenle mutlaka değiştirilmelidir. Seçim yasasının tek bir seçim bölgesine geri döndürülmesi gerekiyor. Mevcut yasa, adil olmayan bir yasa. Dolayısıyla bu yasayı değiştirmek için ciddi bir şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Petrol ve gaz yasasının çıkarılması gerektiğini belirten Başkan Barzani, "Anayasaya uygun bir petrol ve gaz yasası çıkarılmalı. Böylece Bağdat'ta her şeyle oynayanların hiçbir mazereti kalmayacak." ifadesini kullandı.

Yeni hükümet kabinesinin kurulmasına dair Mesud Barzani, "Kürdistan Parlamento seçimlerinin ardından tüm siyasi partilerle geniş tabanlı bir hükümet kuralım dedik, ancak partilerin çoğu muhalefeti seçti. KYB ve KDP arasında yürütülen görüşmelerde iki konu ele alındı, yönetim şekli ve görevlerin dağılımı. İlk konuda anlaşmaya varıldı. Ama maalesef görevlerin dağılımı konusunda anlaşmaya varılamadı. KYB vakit kaybetmek istedi. Seçimden önce var olan olanak seçimden sonra ortadan kalkanilir." diye konuştu.

Federal bir konsey kurmaya çalışacaklarının altını çizen Başkan Barzani, "Federal bir konseyin kurulması aynı zamanda Kürdistan Bölgesi'nin ve diğer Irak vilayetlerinin haklarını da garanti altına alacaktır." dedi.

Anayasaya bağlılığını vurgulayan Başkan Barzani, "Anayasaya bağlıyız, çünkü hazırlama sürecinde bizim de katkılarımız oldu. Anayasanın kusursuz olmadığını söylemiştik, ancak desteklediğimiz yeterince olumlu yönü vardı. Tamamen uygulansaydı, yaşanan sorunların çoğu çözüme kavuşabilirdi."