Libya'da gözaltına alınan 25 genç daha Kürdistan Bölgesi'ne getirildi

2 saat önce

Libya'da gözaltına alınan 25 vatandaşın daha Kürdistan Bölgesi Hükümetiyle sağlanan iş birliği sonucu Kürdistan Bölgesi'ne geri döndüğü duyuruldu.

Medya ve Enformasyon Ofisi tarafından konuya dair yapılan açıklamaya göre yasa dışı yollarla göç eden ve Libya'da gözaltına alınan 25 vatandaş daha, Kürdistan Bölgesi Hükümetiyle sağlanan iş birliği sonucu serbest bırakılarak, 7 Kasım Cuma günü Erbil Uluslararası Havalimanına geri getirildi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi'ne vardıktan sonra İçişleri Bakanlığı ve Dış İlişkiler Ofisi ekiplerinin, sağlık ve yardım ekiplerinin vatandaşlara gerekli sağlık muayenelerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Gerekli önlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan tüm vatandaşlar yakınlarına ve ailelerine teslim edildi.