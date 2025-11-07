Ayşegül Doğan: Öcalan'ın tutulduğu koşulları değiştirilmeli

58 dakika önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, Abdullah Öcalan'ın tutulduğu koşulların değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Ayşegül Doğan, 7 Kasım Cuma günü düzenlediği basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Adaletin tesis edilmesi gerektiğini belirten Ayşegül Doğan, “Beklenen tek şey adaletin tesis edilmesi. Buna dair umudun büyütülmesi ve demokratik siyasete yapılan darbelerle yüzleşme. İşte bu yüzleşmeyi adaletle sağlayabiliriz. Kaybedilen bu zamanı nasıl onarabiliriz? Hukukun gereğini yerine getirerek. Türkiye'nin normalleşmesi ve toplumsal barışın tesisi de bu hukuka uymaktan geçer. Artık vicdanda bu davanın bir hükmünün kalmadığını, zaten olmadığını hep söyleye gelmiştik.” diye konuştu.

Ayşegül Doğan, barış sürecinde henüz yasal bir adımın atılmamasına tepki göstererek, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın komisyonun herkesi dinlemesi gerektiğine dair sözlerini hatırlattı.

Sözcü Doğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Peki, komisyon neden hala herkesin konuştuğu, herkesin bahsettiği, bu kadar önemli gelişmelerin yaşandığı bu gündemi değerlendirmiyor ve bu gündemle toplanmıyor, diye soruyoruz. Bunda bu kadar ısrar etmemizin nedeni şu; Sayın Öcalan yalnızca PKK’nin kurucu önderi değil. Etkili bir liderlik gücünden bahsediyoruz. Sınırlı koşullarda, sınırlı imkanlarla devasa bir sorunu eşit bir kardeşlik hukuku temelinde, silahları tümden ve kalıcı bir biçimde devre dışı bırakarak, stratejik bir değişim ve dönüşümle bir süreç yürütmeye çalışıyor. Şimdi asıl aktörü, ana muhatabı duymadan, görüşleri komisyona ulaşmadan, doğrudan iletişim olanakları sağlanmadan patinaj yapmaya devam mı edilecek? Yoksa sürecin ivme kazanması için cesur adımlar mı atılacak? Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey çok açık: siyasetin cesur davranması ve cesur adımlar atması."

"Şimdi artık Sayın Abdullah Öcalan'ı dinleme zamanı." diyen Doğan, silahların devre dışı bırakılması, bunun kalıcı hale gelmesi için bunun yapılması gerektiğini vurguladı.

Ayşegül Doğan, komisyonun İmralı’yı ziyaret etmesini umduklarını belirterek aynı zamanda Öcalan'ın tutulduğu koşulların da değiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.